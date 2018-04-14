Sega выпустит уменьшенную версию консоли MegaDrive

Компания Sega выпустит к 30-летнему юбилею консоли MegaDrive уменьшенную версию для современных телевизоров. Стоит отметить, она примерно в три раза меньше оригинальной версии.

Пока не сообщается, сколько Sega MegaDrive Mini получит предустановленных игр и сколько будет стоить. Появится консоль под названием Mega Drive Mini в продаже в 2018 году.

Обозреватель CNET отмечает, что на перевыпуск устройства компанию-разработчика мог подтолкнуть успех Nintendo NES и SNES Classic Mini.

