Microsoft анонсировала новую гоночную игру для ПК

Издательство Microsoft Studios анонсировало новую условно-бесплатную гоночную игру для всех устройств на Windows 10 — Miami Street. Проект разрабатывается командой Electric Square, которая принадлежит студии Gobo.

Miami Street заявляется как «новый вид гоночных игр», созданный для широкой аудитории. Проект запущен в ограниченном числе регионов для тестирования и сбора отзывов пользователей.

Игру стоит воспринимать как ответ Microsoft на популярные мобильные серии CSR и Asphalt. Пользователям предлагается участвовать в уличных гонках, чтобы собрать коллекцию автомобилей своей мечты. Проект спроектирован Electric Square так, чтобы играть можно было в любое время и в любом месте. Гонки в Miami Street могут проходить менее минуты, но вы можете наслаждаться серией событий в течение нескольких часов.

Несмотря на то, что Miami Street заявлена для всех устройств на Windows 10, это не значит, что Microsoft планирует воскрешать мобильное подразделение. Согласно метаданным пакета приложения, игра рассчитана для ПК на Windows 10 и Andromeda OS — операционной системы, на которой, как ожидается, будет работать складной планшет Surface Andromeda.

Miami Street будет получать регулярные обновления со свежим контентом до и после полномасштабного релиза. В проекте также присутствуют лицензированные автомобили от таких производителей, как Porsche, Lamborghini, Chevrolet и других.