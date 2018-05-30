Apple выпустила обновление iOS 11.4

Компания Apple выпустила обновление iOS 11.4. В нем появилась возможность создавать стереопары HomePod и многокомнатные аудиосистемы на основе AirPlay 2. Есть возможность проигрывать музыку в одном помещении, находясь в другом, или включать везде одну и ту же песню, используя устройство iOS, HomePod, Apple TV или просто попросив Siri. 

Также в обновлении появилась поддержка AirPlay 2: технологии, которая «позволяет создать передовую беспроводную многокомнатную аудиосистему для удобной передачи музыки или подкастов из любой точки дома на разные устройства, работающие абсолютно синхронно». 

Подписчики Apple Music могут попросить Siri включить в разных помещениях разные песни или, наоборот, одну и ту же композицию. Также Siri теперь может добавлять и проверять в календаре встречи — нужно только включить на HomePod функцию личных запросов.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Господи, сколько мозгов уходит на всякую херню, простите за мой французский.. 

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