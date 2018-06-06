В Беларуси планируют ввести уголовную ответственность за клевету в интернете

В Беларуси рассматривается возможность введения уголовной и материальной ответственности за распространение недостоверной информации в интернете. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Александр Конюк.

В качестве примера похожей практики Конюк привел Германию, в которой предусмотрены крупные штрафы за предоставление ложного контента.

Генпрокурор считает, что СМИ должны предоставлять проверенный контент. Ложная информация будоражит общественное мнение и имеет негативные последствия.
 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Генпрокурор считает, что СМИ должны предоставлять проверенный контент. Ложная информация будоражит общественное мнение и имеет негативные последствия.

Что есть СМИ? (С)

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Генпрокурор: «Я имею в виду интернет и форумы. Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия.

В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента»

Слушайте, а почему бы не брать от Германии не только статьи уголовного кодекса, а и всё остальное? Зарплаты, льготы пенсионерам и студентам, борьбу с коррупцией, свободные выборы, однополые браки?

Не, брать только величины штрафов! (С)

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