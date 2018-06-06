В Беларуси планируют ввести уголовную ответственность за клевету в интернете

В Беларуси рассматривается возможность введения уголовной и материальной ответственности за распространение недостоверной информации в интернете. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор Александр Конюк.

В качестве примера похожей практики Конюк привел Германию, в которой предусмотрены крупные штрафы за предоставление ложного контента.

Генпрокурор считает, что СМИ должны предоставлять проверенный контент. Ложная информация будоражит общественное мнение и имеет негативные последствия.

