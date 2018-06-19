Президент Беларуси подписал указ о мерах по реализации "Декрета о ПВТ"

Документ направлен на приведение ряда актов законодательства в соответствие с нормами декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Об этом сообщается на официальном сайте ПВТ.

Устав Парка высоких технологий дополняется нормами, реализация которых будет способствовать кадровому обеспечению национальной экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий, развитию образования и продвижению стартапов.

Также администрации ПВТ предоставляется право вносить в правительство проекты нормативных актов по вопросам деятельности Парка, а наблюдательному совету - определять критерии при выборе кандидатов в резиденты Парка, бизнес-проектов и порядок их осуществления.