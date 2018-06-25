Найден простой способ взломать любой iPhone

Хакеры нашли способ взлома числового пароля, который устанавливают пользователи на свои айфоны.

Чтобы снять гаджет с блокировки, хакеры подключают внешнее устройство, с которого в аппарат подается строка, содержащая все комбинации символов. Пароль на iPhone, состоящий из четырех цифр, подобным образом можно взломать за 10 часов. Стоит отметить, что на шестизначный пароль уйдет несколько недель.

Компания Apple прокомментировала эту новость о возможности лёгкого подбора пароля к любому iPhone. В своём заявлении Apple сообщила следующее: «недавнее сообщение о преодолении пароля iPhone было ошибочным и является результатом некорректного тестирования».