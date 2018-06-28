Интернет на новых скоростях: в Беларуси обсудили запуск 5G

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, инфраструктурный оператор beCloud и турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell провели стратегическую встречу, в рамках которой подтвердили обоюдные намерения белорусской и турецкой стороны по глобальному развитию 4G и 5G в Беларуси.

Компания beCloud и турецкая сторона озвучили совместные планы по развитию одного из самых быстрорастущих телекоммуникационных проектов страны за последние три года. Часть встречи была посвящена вопросам сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, информационных технологий, инвестиций в IT, а также перспективам работы инфраструктурного оператора beCloud и корпорации Turkcell.

В мае этого года инфраструктурный оператор объявил о достигнутых планах по строительству тысячи базовых станций LTE, анонсировал стратегические планы по развитию технологии 5G, Turkcell поставил своей целью инвестировать в сеть, увеличивая при этом свое присутствие на белорусском рынке.

«Мы объединяем наши усилия с целью развития инфраструктуры LTE-сети страны и распространения на белорусском рынке лучших проектов отрасли, о развитии которых Оперативно-аналитический центр заявил весной этого года на «ТИБО-2018». Данный проект имеет большое значение для развития инновационных технологий в Беларуси», — отметил начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко.

Сегодня эксперты называют сети 5G самыми перспективными мобильными сетями, уже в ближайшем будущем они позволят передавать до 20Гбит/сек и подключать на 1 квадратном километре до 1 миллиона устройств с задержкой сигнала не более 0,5 миллисекунды.

«Важным направлением в рамках совместного сотрудничества станет реализация проектов с использованием инновационных решений для «интернета вещей», появлению VoLTE у пользователей 4G, технологии Massive MIMO и других инициатив beCloud, которые инфраструктурный оператор развивает совместно со стратегическими партнерами», — добавил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Напомним, весной этого года инфраструктурный оператор beCloud развернул первую в Беларуси опытную зону демонстрации скоростей технологии 5G. В ее тестировании приняли участие ведущие мировые телекоммуникационные вендоры, разрабатывающие продукты под новый стандарт связи, — компании Huawei и Ericsson Nikola Tesla.