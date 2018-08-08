Вышел новый подкаст о Минске от МТС

Компания МТС и интернет-журнал 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из цикла подкастов о Минске. На этот раз слушатели узнают о прошлом и настоящем Большого театра оперы и балета, который в этом году отметил 80-летие.

Кто был натурщиком для скульптур на фасаде здания, как выглядит сцена-трансформер, зачем оформителям понадобилось 13 километров красного бархата и почему в свой день рождения театр показывает именно оперу «Кармен»?

Ищите подробную «биографию» единственного в Беларуси оперного театра на 34travel.me. Аудиоистория доступна на трех языках — русском, белорусском и английском.

Слушайте также подкасты «Минск для новичков» и историю проспекта Независимости, подготовленные МТС и 34mag.net в рамках цикла о столице.