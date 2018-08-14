Мобильные приложения от ESET в velcom будут предлагать со скидкой 20%

velcom подготовил предложение по лицензионному программному обеспечению. Начиная с 14 августа все покупатели смартфонов и планшетов могут приобрести мобильные приложения ESET NOD32 Mobile Security и ESET NOD32 Parental Control по специальной цене – на 20% ниже обычной.

ESET NOD32 Mobile Security поможет обеспечить сохранность конфиденциальных данных (включая информацию, необходимую для совершения онлайн-платежей) и защиту от большинства вирусов, троянских программ, рекламных SMS и нежелательных вызовов. А ESET NOD32 Parental Control позаботится о безопасности ваших детей и защитит от нежелательной информации от приложений или сайтов.

Со скидкой 20% бессрочная лицензия на антивирус ESET NOD32 Mobile Security будет стоить всего 24 рубля для одного устройства, а годовая подписка на ESET NOD32 Parental Control (для одного пользователя) – 29 рублей. Достаточно просто скачать и установить приложение, активировать его с помощью кодовой карты.