velcom объявляет о старте рекламной акции для детей

Компания velcom объявляет о старте рекламной акции для детей, а также их родителей: при подключении на тарифный план «Приветик» для ребенка оба родителя получат по 500 МБ интернет-трафика — 1000 МБ в сумме — в качестве бонуса. Для этого нужно просто активировать эти номера телефонов в качестве «любимых», отправив USSD-запрос *126*7# вызов.

Тарифный план без абонентской платы «Приветик» разработан специально для детей и идеально подходят для тех, кто впервые начинает самостоятельно пользоваться мобильным телефоном. Даже при нулевом балансе ребенок всегда сможет дозвониться до родителей: как минимум на протяжении первых 30 дней, а затем — как угодно долго при активации соответствующего бонуса.

Тарифный план включает 2 «любимых номера», с которых можно следить за балансом на счете ребенка и тем самым контролировать его расходы на мобильную связь. Авансовый метод платежей не позволит маленькому абоненту тарифа «Приветик» потратить больше средств, чем положили на его счет родители. 

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Опубликовал: KVbot,

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