Соцсеть "ВКонтакте" обновила сервис VK Music

Социальная сеть «ВКонтакте» представила масштабное обновление для сервиса VK Music. Пользователям стали доступны так называемые карточки исполнителей, содержащие популярные песни, последние релизы и списки альбомов. Из карточки посетитель может перейти в официальное сообщество музыкантов, а также оформить подписку на их новости.

Также теперь стало возможным искать не только композиции и исполнителей, но и карточки музыкантов, а также официальные альбомы.

VK Music теперь будет уведомлять о премьерах российских и иностранных исполнителей. Как известно, многие популярные артисты выкладывают свои новые хиты сначала во «ВКонтакте», а затем на других площадках.