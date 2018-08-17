Миллионы треков в подарок. «МТС Music» бесплатно на полгода новым абонентам «Безлимитище»

Подключайтесь на тарифный план «Безлимитище» до 15 ноября и получайте бесплатную подписку на «МТС Music» на полгода. Активировать бонус необходимо в приложении «Мой МТС».

В каталоге «МТС Music» более 40 миллионов треков. Сервис позволяет слушать музыку без расходования трафика онлайн и оффлайн. Создавайте плейлисты из любимых композиций или слушайте подборки от музыкальных редакторов.

Кроме того, у новых абонентов тарифного плана «Безлимитище» есть возможность получить скидку на абонентскую плату. При участии в акции «Безлимит во все сети на 5 любимых номеров» первые 90 дней абонплата будет составлять 12,90 рубля, затем — 16,37 рубля в месяц. Специальное предложение также действует до 15 ноября.

Тарифный план «Безлимитище» позволяет расходовать интернет-трафик в любых объемах, а для разговоров начисляется 400 минут во все сети ежемесячно. Плюс каждые сутки абонент получает 50 МБ для бесплатной раздачи безлимитного интернета.