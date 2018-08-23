В Минске состоялось первое IT-legal барбекю

Более 150 человек приняли участие в первом юридическом барбекю для лидеров IT, которое состоялось 18 августа в Минске.

Мероприятие под названием #SBH_BBQ прошло в центре столицы на площадке центрального офиса юридической фирмы / адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» на Красноармейской 20а/1. Организатор события планирует сделать его традиционным.

Множество интересных клиентов и разноплановых проектов вдохновили юристов собрать лидеров цифрового мира в Минске и организовать грандиозный нетворкинг, чтобы обсудить тренды отрасли, достижения и планы.

Встреча владельцев и первых лиц крупнейших и наиболее значимых IT-компаний и проектов Беларуси, Украины, России и других стран, а также инфраструктурных организаций (инвестиционных компаний, банков, фондов, коворкингов, акселераторов) и иных структур, влияющих на условия развития бизнеса, прошла в формате open-air-барбекю.

Деловая программа сочетала в себе короткие пленарные выступления и дискуссии в рамках трех основных тематических блоков: «Биржи», «Развитие» и «Инвестиции». В программе приняли участие 18 спикеров из таких организаций как Европейский банк реконструкции и развития, Альфа-Банк, Zubr Capital, bgx.ai, Loanz.io, Eurohold, Merkeleon, Cex.io, YORSO, DIAMCO, NWA Fund, OpenLedger DEX, Рабочая группа по развитию DLT при Конфедерации Цифрового Бизнеса, TDI, Colliers International и др. Со-модераторами выступили Михаил Чабанян (KUNA, Blockchain Hub UA), Ирина Сотникова (Adizes) и blockchain evangelist Антон Куличкин. В перерывах также происходили питчи новых стартап-проектов.

#SBH_BBQ стало уникальной площадкой для новых знаний, обмена идеями, знакомства с технологиями и расширения круга деловых контактов с лидерами IT и юридического бизнеса. Уютная клубная атмосфера позволила участникам поделиться собственным опытом и обсудить перспективы IT, блокчейн, возможности сотрудничества, правовые аспекты развития бизнеса в Беларуси и других странах.