Samsung представила свой первый смартфон на базе Android Go

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy J2 Core, ориентированный на пользователей, которым важна в первую очередь доступная цена.

Samsung Galaxy J2 Core работает на Android Go – специальной версии на базе Android 8.1 Oreo для маломощных моделей. Смартфон имеет 1 Гб оперативной и 8 Гб флэш-памяти, 5" ЖК-дисплей с разрешением 960 x 540, две камеры 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 2600 мАч. "Излишеств" вроде дактилоскопического датчика, естественно, нет.

Цена на аппарат пока не объявлена, но ожидается, что она составит менее $100.