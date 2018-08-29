МТС выпустил очередной подкаст

МТС вместе с 34mag.net представляют очередной аудиогид. Сегодня предлагаем «прогуляться» по Комаровке. Аудиоистория об одном из самых оживленных районов столицы доступна на трех языках — белорусском, русском и английском.

Аудиогид проведет по историческому центру Комаровки, который включает площадь Якуба Коласа, улицы Веры Хоружей, Кульман и Гикало. Здесь же располагается важнейшая торговая артерия города — Комаровский продуктовый рынок. Уникальный крытый павильон построен в 1980 году и является памятником архитектуры. Подобное сооружение — единственное в Европе.

В начале XIX века район Комаровки принадлежал князьям Радзивиллам, затем роду Ваньковичей. В 1911-м на Комаровском поле, которое располагалось на месте современного рынка, легендарный летчик-испытатель Сергей Уточкин совершил демонстрационный полет на аэроплане.

В подкасте еще больше фактов об этом историческом районе Минска. Скачать и прослушать аудиогид о Комаровке можно на сайте интернет-портала о путешествиях 34travel.me.