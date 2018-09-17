Вышла iOS 12: что нового?

Apple выпустила предрелизную версию iOS 12 для всех желающих. Это большое обновление, которое направлено на финальное устранение багов и повышение стабильности. Прошивка должна быть практически идентична релизной версии.

На iOS 12 приложения будут запускать на 40 % быстрее по сравнению с предыдущей итерацией вне зависимости от устройства, именно так обещает компания Apple. Для большего удобства Apple выпустила новое приложение Shortcuts. С его помощью настраивать серии действий в различных приложениях и выполнять их одним касанием или простой голосовой командой станет еще проще. А разработчики могут легко задействовать эту новую возможность, используя API приложения, который находится в открытом доступе.

Теперь приложение FaceTime поддерживает долгожданную функцию – групповые звонки. Ходили слухи, что одновременно разговаривать смогут четыре человека. Однако специалисты Apple пошли дальше и расширили список до 32 пользователей.

В iOS 12 появятся новые анимодзи для iPhone Х. К и так огромному списку анимодзи добавили коалу, тигра, призрака и динозавра.

Размер обновления составил 2,5 ГБ. Скачать iOS 12 GM можно уже сейчас «по воздуху».