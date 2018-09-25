МТС предложил специальную версию антивируса для Android

Компания МТС представила абонентам специальную версию антивируса для Android — приложение Mobile Security МТС. Оно позволяет защитить смартфоны и планшеты от вредоносных программ.

Mobile Security МТС — это специальная версия популярного антивируса ESET NOD32, разработанная компанией ESET. Приложение в режиме реального времени сканирует гаджет на предмет вирусов и блокирует установку потенциально опасных программ. Mobile Security МТС автоматически обновляет вирусные базы, в сети МТС для этого предоставляется бесплатный и неограниченный трафик.

Для максимальной защиты устройства МТС предлагает расширенную версию Mobile Security МТС. Она включает функцию «Антивор», которая повышает шансы на возврат устройства в случае его утери, «Антиспам» и другие.

Cтартовая версия приложения Mobile Security МТС бесплатная. Стоимость пользования расширенным функционалом приложения — 0,05 руб. в сутки. В течение первых 5 дней функционал расширенной версии можно протестировать бесплатно.