LG впервые представила холодильник с 20-летним гарантийным сроком

Компания LG Electronics настроена покорить очередные рубежи, представив свой новый холодильник с нижней морозильной камерой на выставке IFA 2018. Передовая модель выделяется своей одной из лучших на рынке энергоэффективностью, надежностью и множеством удобных функций. Этот холодильник также стал первым в отрасли обладателем 20-летнего гарантийного срока для внутреннего компрессора. Благодаря технологии Centum System он становится естественным выбором для потребителей, которые ищут современный и производительный холодильник на долгие годы.

Эти преимущества достигаются за счет интеграции нескольких передовых технологий для формирования динамичных ориентированных на клиента решений. Сердце холодильника — инверторный линейный компрессор LG, который на 32% эффективнее обычных компрессоров. Это отличие, а также ряд других эффективных функций позволяют сократить потребление энергии холодильника.

Продвинутый инверторный линейный компрессор также значительно улучшает надежность и долговечность. Жесткие условия тестирования продукта показали, что холодильник Centum System, оборудованный инверторным линейным компрессором LG, подвергался значительно меньшему износу и амортизации вследствие ежедневного использования, при этом производя на 25% меньше шума. Это же исследование установило, что средний срок службы основной технологии холодильника составляет приблизительно 20 лет, что намного выше, чем у конкурентов.

Внутри новый холодильник Centum System с нижней морозильной камерой также оснащен рядом технологий, поддерживающих свежесть продуктов, что переводит философию компании LG, ориентированную на пользователя, из теории в практику. Функция Linear Cooling удерживает колебания температуры в пределах ±0,5 ˚C, в то время как технологии Fresh Balancer и Fresh Converter предоставляют пользователям упрощенный контроль над влажностью и температурой для создания идеальных условий для каждого типа продуктов питания. Кроме того, технология DoorCooling обеспечивает циркуляцию холодного воздуха из верхней части холодильника, чтобы поддерживать одинаковую температуру даже в таких труднодоступных зонах, как дверная корзина.

Благодаря изящным дизайнерским решениям, соответствующим современным передовым технологиям, холодильник Centum System с нижней морозильной камерой может похвастаться потрясающей матовой черной отделкой и отделкой из нержавеющей стали. Бесшовный металлический сенсорный дисплей на двери и полностью металлическая отделка внутри дополняют дизайн, добавляя тонкий оттенок уникальной элегантности.