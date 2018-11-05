Blizzard перевыпустит Warcraft 3

Компания Blizzard показала Warcraft 3: Reforged — обновленную версию классической компьютерной стратегии Warcraft 3: Reign of Chaos, вышедшей в 2002 году. Релиз новой версии состоится в 2019 году, сообщили разработчики на церемонии открытия ежегодной игровой выставки BlizzCon.

В Warcraft 3: Reforged появится обновленная графика, анимация персонажей и пользовательский интерфейс. Кроме того, авторы добавили поддержку разрешения 4К и улучшенный искусственный интеллект врагов.

Оформить предварительный заказ можно уже сейчас на официальном сайте компании. Вместе с переизданием оригинальной стратегии выйдет дополнение к игре The Frozen Throne.