Российские власти усилят контроль над пользователями мессенджеров

Правительство России подготовило новые директивы, меняющие правила работы мессенджеров. Сервисы обяжут проверять подлинность номеров телефонов пользователей, и дополнительная нагрузка ляжет на операторов сотовой связи.

От всех операторов, действующих на территории России, потребуется создание особой базы данных, в которой, с привязкой к номеру телефона абонента, будут перечислены предпочитаемые им средства для общения в интернете.

Предложенные правила уже утверждены, и соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации. Они вступят в силу через полгода, весной 2019 г. Документ подписан председателем Правительства Дмитрием Медведевым.