Что такое фильтр Z-сигнатур и зачем он нужен водителям

Фильтр Z-сигнатур — это полезнейшая технология, разработанная одним из крупнейших производителей автомобильной электроники компанией Neoline. Уникальная система встроена в ряд моделей компании — радар-детекторов и гибридов — чтобы водитель лишний раз не отвлекался на ложные срабатывания.

В чем суть технологии?

При передвижении в мегаполисе чувствительные сенсоры радар-детекторов и гибридов постоянно улавливают огромное количество посторонних сигналов. В результате приборы реагируют на все, что вызывает у них какие-то сомнения. При передвижении по трассе ситуация не такая критичная, однако зачастую бывает так, что едешь среди чистого поля, а радар-детектор не замолкает. Значит, рядом находится автомобиль с датчиками мертвых зон, которые работают в тех же диапазонах, что и милицейские радары. Распространенные системы ДМЗ: «Blind Spot Monitoring», «Side Assist» и «Blind Spot Detection».

В результате водители вынуждены отключать K-диапазон и ориентироваться только по базе GPS. Для того, чтобы не пропускать мобильные комплексы, работающие в этом диапазоне, и при этом минимизировать ложные срабатывания, Neoline разработала уникальный фильтр Z-сигнатур.

Помимо датчиков мертвых зон, разработка Neoline помогает бороться и с другими посторонними сигналами, которых очень много в любом мегаполисе. Они могут исходить от датчиков движения в раздвижных дверях супермаркетов и от базовых станций сотовых сетей — тех самых серых вышек с антеннами, которые сегодня встречаются чуть ли не на каждой улице.

Более того, на работу радар-детекторов могут также влиять датчики трафика на дорогах, высоковольтные ЛЭП и даже внештатные приборы в автомобиле, находящиеся рядом с устройством. Однако фильтр Z-сигнатур прекрасно справляется со всеми этими сигналами.

Чем фильтр Z-сигнатур превосходит существующие на рынке решения?

В устройствах компании Neoline прописаны распространенные «ложные» сигналы, которые устройства игнорируют, вместе с тем система не блокирует сигналы милицейских радаров. Например, при включенном фильтре водитель всегда будет предупрежден о стационарных и мобильных комплексах, действующих в Беларуси («КРИС-П», «КОРДОН»), а в случае выезда в Россию – о фоторадарных комплексах «СЕРГЕК», «АРЕНА», комплексе фиксаций нарушений ПДД «КРЕЧЕТ». И это далеко не полный список.

Существующие на рынке альтернативные решения строятся по иному принципу: как правило, в базах устройств прописываются характеристики импульсов применяемых милицией радаров и если прописанный радиосигнал совпадет с сигнатурой из базы, то устройство оповестит своего владельца о приближении к комплексу контроля. Но вот в чем проблема, при таком подходе вместе с ложными срабатываниями устройства рискуют пропустить и милицейские комплексы, чьи сигнатуры по тем или иным причинам не попали в базу, например, недавно появившиеся на дорогах. Еще одна проблема – милицейские комплексы, работающие в К-диапазоне, например, распространенный комплекс «АРЕНА». Его сигнатура совпадает с сигнатурами ложных источников, к примеру, датчики супермаркетов, поэтому другие производители попросту отказались от добавления данного комплекса в базу своих устройств.

Кому нужна такая технология?

Устройства с фильтром Z-сигнатур будут в равной степени полезны и для тех водителей, которые перемещаются по густонаселенным участкам, и тех, кто ездит по оживленным трассам. Использование фильтра Z-сигнатур наряду с автоматическим режимом Х-СОР, который переключает чувствительность радарного модуля в зависимости от скорости автомобиля, гарантирует тихую работу устройства при любых обстоятельствах.

Жители больших населенных пунктов смогут не бояться получить штраф за превышение скорости или нарушение ПДД — все важные сигналы они точно не пропустят.

Какие устройства поддерживают фильтр Z-сигнатур?

Оценить удобство использования технологии фильтра Z-сигнатур можно после приобретения одного из следующих устройств: радар-детекторов X-COP S300 и X-COP 7500s, Х-СОР 4500, 5700, 5500 и гибридов X-COP R750, X-COP 9000, X-COP 9100, X-COP 9700 и X-COP 9100s.