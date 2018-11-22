IQeon проводит закрытое бета-тестирование для геймеров

IQeon предоставит геймерам возможность протестировать платформу в рамках закрытого раунда бета-тестирования. Совсем недавно успешно завершился этап тестирования для разработчиков игр, и сейчас наша команда вовсю работает над анализом полученных данных.

Компания приглашает самых активных участников комьюнити протестировать IQeon в закрытом формате. У вас еще есть время, чтобы оставить заявку на участие и стать одними из первых, кто познакомится с возможностями платформы.

Заявку на участие в бета-тестировании можно отправить здесь.