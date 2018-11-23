Игровой сервис Steam стал официально работать с белорусами

В Беларуси теперь можно со смартфона совершать покупки в крупнейшем игровом сервисе Steam. Механизм приема платежей через ЕРИП запустил БПС-Сбербанк вместе с компаниями «АЙСЭК-Систем» и «Иксолла».

Оплачивать игры в Steam могут владельцы карточек любого белорусского банка. Сделать это можно со смартфона или компьютера с помощью мобильного или интернет-банкинга. А еще – через инфокиоски, кассы, платежные сервисы и другие пункты приема платежей.

Чтобы совершить платеж в Steam, надо в дереве ЕРИП найти категорию «Интернет-магазины/сервисы», перейти на «Игры, социальные сети» и там выбрать «Steampowered.com-БПС-Сбербанк».

Сервис Steam является крупнейшей в мире площадкой по продаже компьютерных игр и программ, созданной компанией Valve. Ежемесячно им пользуется свыше 90 млн. активных пользователей. Сервис позволяет загружать игры напрямую с серверов, минуя тем самым издателей и позволяя разработчикам оперативно взаимодействовать с геймерами.