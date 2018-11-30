В Беларусь на CRM перешли 5-7% компаний

В Беларуси около 5-7% компаний пользуются CRM и автоматизируют свой бизнес и взаимодействие с клиентами. Такими данными поделился на первой партнерской конференции в Беларуси сооснователь сервиса «Битрикс24» и гендиректор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.



Беларусь – в числе растущих рынков, где «миграция» в CRM активно набирает обороты. Для сравнения, в России бизнес-процессы автоматизировала каждая десятая компания. В европейских странах пропорции еще выше.



«По сравнению с Россией отличие не очень большое. Оно связано с активностью местных компаний, а самое большое препятствие – существующие ограничения на IP-телефонию. Дело в том, что на всех рынках компании очень ценят интеграцию CRM и телефонии. В России даже существует интеграция любого мобильного оператора с CRM. Это огромное преимущество, когда запись разговора сразу же оказывается в CRM и становится сделкой, с которой начинают работать», – отметил Сергей Рыжиков.



Тем не менее, поскольку система имеет качественный открытый API, пользователи могут интегрировать её с любым другим открытым решением, в том числе офисными и виртуальными АТС. CRM не участвует в прохождении трафика, а лишь получает команду от телефонии по поднятию и скрытию карточки звонка, что обеспечивает безопасность использования и соблюдение требований белорусского законодательства.



Сооснователь сервиса также раскрыл структуру компаний, автоматизирующих управление отношениями с клиентами. Анализ размеров компаний в разных странах показал: 66% пользователей CRM приходится на индивидуальных предпринимателей, 30% – на микроорганизации, 3% – на малый бизнес, а 1% – на крупные компании. В Беларуси методика классификации бизнеса идентична, за исключением того, что ИП (одно лицо) и микроорганизации уместно объединить в одну категорию. В целом же, 96% пользователей CRM в стране – это небольшие юрлица численностью до 15 человек.



При этом в стоимостном выражении пропорции обратные: 66% доходов от продажи CRM-решений поступает от крупного бизнеса, 14% – от микробизнеса, а 12% и 8% – от малого бизнеса и ИП соответственно. Будущее рынка эксперт связывает с объединением атомарных (неделимых) функций в наборы и комплекты для потребителей.



Среди интересных тенденций эксперт выделил переход из «облака» в «коробку» (а не наоборот, как это обычно происходит). Так, метрополитен Стамбула попробовал «облачную» версию «Битрикс24», выбрал отдельные компоненты и попросил интеграторов перенести их в коробочный проект.



Гендиректор также поделился масштабной целью: к 2024 году каждый второй бизнес в мире будет работать на «Битрикс24». Беларусь – в числе перспективных стран для развития, где спрос на CRM только растет.