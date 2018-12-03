life:) отмечает 10-летие: 3 декабря 2008 года компания официально начала работу в Беларуси. В свой день рождения оператор запускает новую услугу lifecell MIX и приготовил в подарок для абонентов до 10 ГБ!

— Мы отмечаем 10-летие работы, запуская продукт, который имеет большой потенциал на рынке Беларуси. Мы собрали все самые популярные digital-услуги и предоставили их в одном пакете. С lifecell MIX клиенты получают безлимит музыки, видео, игр, облачное хранилище, мессенджер, телевидение и другие услуги по цене одной подписки. lifecell MIX – это самый удобный digital-сервис в Беларуси, в котором представлен самый разнообразный контент, — прокомментировал и.о. генерального директора life:) Эрдал Яйла. — Комфортно пользоваться тяжелым контентом абонентам life:) позволяют максимальные скорости передачи данных нашей сети 4G. Мы продолжим расширять сеть четвертого поколения, а также создавать, внедрять и адаптировать digital-решения.

В lifecell MIX собраны подписки на семь наших лучших сервисов:

fizy MIX – музыкальное приложение, в котором собраны самые горячие треки, популярные альбомы и плейлисты, радиостанции и эксклюзивные видеоматериалы, клипы и live-концерты любимых артистов.

lifebox MIX – облачный сервис для хранения данных. Облако защищено надежной многоуровневой системой безопасности с опциями touch id и face id и имеет множество дополнительных функций.

TV+ MIX – приложение, где собраны более 80 рейтинговых телеканалов, новинки кино и классические фильмы, популярные сериалы. Все это можно смотреть онлайн в HD или SD качестве.

AppsClub MIX – это магазин, из которого можно бесплатно скачивать топовые мобильные игры и популярные приложения, без рекламы и со всеми внутриигровыми бонусами.

Журналы MIX – все самые любимые журналы в смартфоне. Свежие номера появляются одновременно с выходом бумажных изданий.

Яндекс Гео MIX – сервис включает доступ к трем самым актуальным приложениям: Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Траспорт.

BiP – мессенджер с безлимитным трафиком для безграничного общения, без спама и рекламы. Вы можете совершать безлимитные голосовые и видео звонки в высоком качестве, а также организовывать групповые видеоконференции. В BIP можно делиться фотографиями, аудио и видеофайлами без потери качества, создавать собственные стикеры и мемы, играть онлайн без установки игр на смартфон, хранить историю сообщений и файлы в облаке и открывать их с любого устройства. C функцией “Следи за мной” вы можете поделиться своим месторасположением или следить за передвижением друга в режиме онлайн.

В lifecell MIX входит безлимитный интернет на все эти услуги, а также 1 ГБ мобильного трафика в день, который можно использовать для всего остального. Подключить lifecell MIX можно на сайте life:), в мобильном приложении Smart life:), через USSD *200# или *1000#.

Кроме новой услуги, в свое 10-летие life:) хочет порадовать всех своих абонентов и бесплатным трафиком. Каждому, кто присоединился к сети в 2008 году, будет начислено 10 ГБ. Всем остальным абонентам – 1ГБ.

Чтобы получить подарок, нужно отправить цифру 10 в канал life:) в мессенджере BiP. Сделать это можно в течение семи дней – с 3 по 9 декабря. Подарочный трафик будет начислен 10 декабря.