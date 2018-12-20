С 20 по 22 декабря в компании МТС пройдет акция «День Ангела». Каждый, кто в этот период перечислит на счет поисково-спасательного отряда «Ангел» 2 рубля, получит «Добрый бонус» на выбор: 2 часа на бесплатные разговоры внутри сети или 2 месяца бесплатного пользования сервисом «Под защитой».
Поисково-спасательный отряд «Ангел» уже более 6 лет занимается поиском пропавших без вести. Добровольцы по всей стране бесплатно помогают взрослым и детям, которые оказались в трудной ситуации.
Для того чтобы стать участником акции и поддержать волонтеров необходимо:
· набрать USSD-запрос *222*13#;
· в графе «Пожертвовать 2 BYN разово» ввести цифру 1 и нажать «Отправить»;
· дождаться SMS об успешном переводе денег на счет ПСО «Ангел»;
· зайти в приложение «Мой МТС»;
· подключить один из «Добрых бонусов» на выбор: 2 часа на бесплатные разговоры внутри сети или 2 месяца бесплатного пользования сервисом «Под защитой».
Потратьте «Добрые бонусы» на приятные слова близким или установите защиту для своего гаджета. Возможность участия в акции предоставляется не более одного раза для одного абонентского номера.
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