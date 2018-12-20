Информация, появившаяся на сайтах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Федеральной комиссии по связи США (FCC), говорит о том, что компания Xiaomi готовит свой первый смартфон Android Go.

Напомним, что Android Go — это система для маломощных аппаратов. Такие устройства ориентированы на развивающиеся рынки, а также на покупателей с ограниченным бюджетом в развитых регионах.

Новинка Xiaomi имеет кодовое обозначение M1903C3GG. На коммерческий рынок этот смартфон, как сообщается, выйдет под именем Redmi Go. Известно, что смартфон поддерживает беспроводную связь Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц и Bluetooth 4.2. Говорится о возможности установки двух SIM-карт. Указаны размеры фронтальной панели — 141 × 71 мм. Это означает, что диагональ дисплея составит около 5,9 дюйма. Аппарат, скорее всего, получит только 1 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы значится Android 9 Pie (Go Edition).

Анонс модели Redmi Go ожидается в первой четверти следующего года. Цена вряд ли превысит 100 долларов США.