Apple временно отключила групповые звонки FaceTime

Компания Apple отключила функцию групповых звонков FaceTime в iOS и macOS на время устранения серьезной уязвимости системы безопасности. Ошибка в функции видеовызова позволяла добавить участника в групповой звонок и слышать, что происходит на другой стороне, ещё до того, как он поднимет трубку. После отключения Group FaceTime на стороне сервера такая уловка становится недоступна, но лишь для большинства пользователей — в целом же до сих пор сохраняется риск воспроизведения ситуации с прослушиванием.

Функция групповых аудио и видеозвонков FaceTime в коллективе до 32 человек появилась 30 октября вместе с iOS 12.1 после первоначального переноса времени запуска. Через несколько дней выяснилось, что новая возможность позволяет обойти блокировку экрана на iPhone.

Apple стремится как можно скорее исправить новую уязвимость и готовит обновление для клиентской стороны, которое, как обещает компания, последует уже на этой неделе. Опасающиеся за свою конфиденциальность могут отключить FaceTime в настройках iOS, а на Mac — в параметрах самого приложения, сняв флажок «Включить эту учетную запись».