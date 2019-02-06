Яндекс открыл набор на летнюю стажировку. Если вы знаете математику, умеете программировать и хотите начать карьеру разработчика или аналитика, подавайте заявку. Стажировка в Яндексе — это возможность получить опыт промышленного программирования, поучаствовать в создании продуктов, которыми пользуются миллионы людей, и взглянуть на компанию изнутри.

Летняя стажировка длится три месяца. В этом году её можно пройти в офисах Яндекса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иннополисе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Симферополе и Минске. Жителей других городов, которые успешно справятся с отборочными заданиями, мы пригласим в Москву, в самый большой офис компании. Дорога и проживание — за наш счёт.

Стажёры работают в одном из пяти направлений. Это фронтенд- и бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и создание продуктов для мобильных устройств. Интересные задачи есть всюду. Стажёрам предстоит иметь дело с реальными, а не учебными проектами. Например, им могут поручить придумать и внедрить новую функцию в тот или иной популярный сервис Яндекса.

На время работы стажёр присоединяется к одной из команд Яндекса. При распределении мы стараемся учесть пожелания — кто-то хочет работать над Браузером, кто-то мечтает улучшать поиск, а кто-то стремится учить новому Алису. За каждым стажёром закрепляется наставник из числа коллег: он готов помочь с тем, что непонятно, и ответить на любые вопросы.

Стажёры в Яндексе получают зарплату. Им открыты те же возможности для саморазвития, что и прочим сотрудникам Яндекса, — специализированная литература, внутренние семинары и мастер-классы, онлайн-курсы и многое другое.

Первые шаги на пути к стажировке — анкета и тестовое задание. В анкете мы просим будущих стажёров подробно рассказать о своих навыках и увлечениях — так нам будет проще подобрать для них самые интересные проекты. Тестовое задание нужно, чтобы оценить возможности претендентов. Если задание выполнено хорошо, мы позовём человека на собеседование, чтобы познакомиться лично.

В этом году Яндекс проведёт для будущих стажёров специальное мероприятие — «Лето в Яндексе». Туда придут представители команд, которые набирают стажёров, и сотрудники группы стажировок. Они расскажут, как всё устроено, и ответят на вопросы. Мероприятие пройдёт 21 февраля в московском офисе Яндекса на улице Льва Толстого. Для жителей других городов мы организуем онлайн-трансляцию.