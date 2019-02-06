Исследование: 38% белорусских пользователей не защищают ПК паролем

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 38% белорусов, которые используют для работы персональный компьютер, не защищают его паролем. А 28% из тех, кто всё же использует пароль, признались, что не меняют его. Что касается создания паролей, то только 31% респондентов, которые регулярно или время от времени меняют пароль на ПК, придумывают полностью новый.

К вопросу хранения паролей корпоративные пользователи в Беларуси относятся по-разному: 64% ответили, что предпочитают запоминать пароли, 24% записывают их на бумаге, а у 18% есть специальное правило, благодаря которому они запоминают пароль. И всего лишь 2% используют специальные программы для хранения паролей, которые не только надёжно их хранят, но и помогают создавать.

«Лаборатория Касперского» советует придерживаться ряда простых правил для управления паролями, которые позволят снизить риск взлома аккаунтов – как личных, так и корпоративных:

· используйте различные пароли для каждого сервиса или учётной записи;

· меняйте все служебные и личные пароли не реже, чем раз в три месяца;

· создавайте надёжные пароли, состоящие из 10-12 символов, включая буквы в разном регистре и цифры, а также спецсимволы;

· не храните пароли на листочках, в виде текстовых документов на компьютере – для этого лучше пользоваться специальными менеджерами паролей;

· для обеспечения ещё большей безопасности учётных записей стоит использовать механизм двухфакторной авторизации, который сегодня предлагают многие сервисы.