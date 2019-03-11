Обнаружено 12 уязвимостей в промышленных коммутаторах Moxa

Эксперты Positive Technologies Иван Бойко, Вячеслав Москвин и Сергей Федонин выявили уязвимости в промышленных коммутаторах Moxa серий EDS-405A, EDS-408A, EDS-510A и IKS-G6824A. Эти устройства применяются для построения индустриальных сетей в нефте- и газодобыче, на сухопутном и морском транспорте, в различных производственных отраслях.

В коммутаторах Moxa серий EDS-405A, EDS-408A, EDS-510A (версии прошивки 3.8 и ниже) эксперты Positive Technologies обнаружили пять уязвимостей, три из которых представляют большую опасность.

На официальном сайте Moxa приведен список необходимых действий, позволяющих снизить риск, связанный с обнаруженными уязвимостями. Для устранения ряда уязвимостей выпущены новые прошивки. Эксперты Positive Technologies рекомендуют отключать все неиспользуемые возможности оборудования (например, административный веб-интерфейс) сразу после наладки коммутаторов. При невозможности отключения необходимо принимать меры по превентивному обнаружению действий злоумышленников с использованием системы мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности в АСУ ТП, например PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM).