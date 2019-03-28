Республиканская Конфедерация Предпринимательства проведет конкурс на разработку обучающих программ

В связи с планами обучения представителей бизнеса и всех желающих стать таковыми современным методам ведения бизнеса и новым ИТ-бизнесам Республиканская Конфедерация Предпринимательства планирует объявить конкурс на разработку обучающих программ по следующим темам:

  • Основы предпринимательской деятельности;
  • Цифровые технологии для повышения эффективности ведения бизнеса;
  • Создание и ведение новых цифровых видов бизнеса в качестве резидента ПВТ или парка "Великий Камень"

Продолжительность одного курса не более 50 часов. Обучение курсу должно быть возможно в любой из указанных форм onsite, online и offline или их комбинации.

По каждой теме будут выбраны три лучших предложения с разработчиками которых будут заключены авторские договора сроком на шесть месяцев, с возможностью перезаключения.  Вознаграждение авторам будет отчисляться от каждого слушателя. Отобранные комиссией курсы будут испытаны на пилотных группах. По результатам программы испытаний лучшие курсы получат допуск к их широкому использованию в создаваемой системе обучения.
В настоящий момент Конфедерация производит набор членов конкурсной комиссии на добровольной основе, которые будет поручено формирование требований к содержанию курса.

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Опубликовал: KVbot,

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