Республиканская Конфедерация Предпринимательства проведет конкурс на разработку обучающих программ

В связи с планами обучения представителей бизнеса и всех желающих стать таковыми современным методам ведения бизнеса и новым ИТ-бизнесам Республиканская Конфедерация Предпринимательства планирует объявить конкурс на разработку обучающих программ по следующим темам:

Основы предпринимательской деятельности;

Цифровые технологии для повышения эффективности ведения бизнеса;

Создание и ведение новых цифровых видов бизнеса в качестве резидента ПВТ или парка "Великий Камень"

Продолжительность одного курса не более 50 часов. Обучение курсу должно быть возможно в любой из указанных форм onsite, online и offline или их комбинации.

По каждой теме будут выбраны три лучших предложения с разработчиками которых будут заключены авторские договора сроком на шесть месяцев, с возможностью перезаключения. Вознаграждение авторам будет отчисляться от каждого слушателя. Отобранные комиссией курсы будут испытаны на пилотных группах. По результатам программы испытаний лучшие курсы получат допуск к их широкому использованию в создаваемой системе обучения.

В настоящий момент Конфедерация производит набор членов конкурсной комиссии на добровольной основе, которые будет поручено формирование требований к содержанию курса.