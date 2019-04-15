Яндекс приглашает белорусов на чемпионат по программированию

Яндекс открыл регистрацию на чемпионат по программированию. Он проводится для тех, кто хочет работать в Яндексе и готов показать себя в деле. Призовой фонд чемпионата составляет 2,2 миллиона российских рублей. В турнире могут участвовать специалисты из Беларуси, России и Казахстана.

Состязания будут проходить по четырём направлениям: фронтенд- и бэкенд-разработка, аналитика данных и машинное обучение. Задания чемпионата будут приближены к реальным, с которыми каждый день сталкиваются разработчики Яндекса. Задачи по бэкенд- и фронтенд-разработке готовили команды Поиска и геосервисов. Задания по машинному обучению составляли специалисты управления машинного интеллекта и исследований Яндекса, а по анализу данных — аналитики отдела, который отвечает за безопасность пользователей в сети.

Чемпионат состоит из двух онлайн-туров. В первом нужно будет решить от трёх до шести задач — в зависимости от выбранного направления. Приступить к ним можно в любой день с 20 по 26 мая, но решить нужно за четыре часа. Те, кто справится с необходимым количеством заданий, пройдут в финал. Он начнётся 1 июня в полдень по минскому времени. Финальный раунд по машинному обучению продлится целые сутки, а по остальным направлениям — четыре часа, с 12:00 до 16:00 по Минску.

Результаты состязаний станут известны 5 июня. В каждом из направлений будут определены трое победителей и двадцать лучших участников. Они получат приглашение в московский офис Яндекса, где состоится награждение победителей и пройдут собеседования с командами. Специалистам не из Москвы компания оплатит поездку. Участники, занявшие призовые места, получат по 300, 150 и 100 тысяч российских рублей соответственно.

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