Новые возможности iOS 13

Презентация платформы iOS 13 должна состояться в июне этого года в рамках ежегодного мероприятия Worldwide Developers Conference. Некоторые подробности касательно новой ОС, предназначенной для iPhone и iPad, стали известны до официального анонса.

Платформа будет поддерживать тёмную тему, функционирующую аналогично тому, как это происходит в macOS. При использовании ночного режима затемнение коснётся не только интерфейса ОС, но также и других совместимых приложений. Такой подход избавит пользователей от необходимости включать тёмную тему отдельно в каждом приложении.

Осведомлённые источники говорят о том, что iOS 13 позволит изменить представление о многозадачности на iPad. Пользователи получат возможность открытия приложений в нескольких отдельных окнах, в каждом из которых также могут размещаться страницы. Изначально страницы закреплены на экране, но при необходимости пользователь может откреплять их и перетаскивать, превращая тем самым в отдельные элементы. Это позволит осуществлять взаимодействие с несколькими окнами одного и того же приложения.

В предыдущих версиях программной платформы отменить ввод можно было простым встряхиванием устройства. В случаях с iPad совершать это действие не всегда удобно из-за размеров планшета. В новой версии ОС разработчики намерены интегрировать возможность отмены ввода при помощи жеста. Для этого пользователю потребуется провести тремя пальцами вдоль клавиатуры справа налево.

Не обошли нововведения стороной и некоторые приложения. К примеру, в приложении Mail появится больше возможностей для систематизации получаемых сообщений по категориям. Пользователи смогут осуществлять поиск входящих писем, а также перенос сообщений в очередь для отложенного чтения. Что касается браузера Safari, то он будет автоматически переходить на версии сайтов для десктопных устройств. Ранее пользователям приходилось самостоятельно переключаться между мобильной версией отображения контента и вариантом для настольных систем.

Ещё сообщается о том, что в iOS 13 интегрирована переработанная система взаимодействия со шрифтами, которая имеет преимущества не только для рядовых пользователей, но также и для разработчиков. Процесс совместной работы с файлами в сторонних приложениях будет упрощён. Источник упомянул также об улучшении распознавания фразы «Hey Siri», что снизит частоту ложных срабатываний виртуального помощника на посторонние звуки. В iOS 13 пользователей ждёт переработанный интерфейс управления громкостью, улучшенная поддержка ввода на разных языках, возможность выбора нескольких элементов при помощи новых жестов. Вероятно, о других нововведениях станет известно ближе к дате официального анонса.

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