velcom | A1 увеличил скидку на тарифные планы линейки «Комфорт»

Компания velcom | A1 предложила новым абонентам линейки «Комфорт» скидку на абонентскую плату до 50%. Теперь «младший» тарифный план доступен за 5,95 рублей в месяц.

Обновленные тарифные планы «Комфорт» от velcom | A1 стали еще выгодней. Все новые абоненты линейки получают 50%-ю скидку на абонентскую плату в первые 90 дней пользования тарифным планом. Так, «Комфорт S» обойдется в 5,95 рубля в месяц, «Комфорт M» – в 9,95 рубля, «Комфорт L» – 12,95 рубля, а «Комфорт XL» – в 18,95 рубля.

Среди преимуществ нового поколения «Комфортов» – безлимит звонков внутри сети velcom | A1, большой объем включенного трафика (от 1 до 30 ГБ), а также возможность его переноса на следующий месяц. Кроме того, предусмотрены различные опции безлимитного интернета, позволяющие окончательно адаптировать выбранный тариф под себя.

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