Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store

Множество пользователей пожаловались на проблемы с App Store.

В некоторых учетных записях при попытке загрузить обновление или новое приложение появляется диалоговое окно, которое по-сути невозможно закрыть.

Пользователю предлагается принять новые положения и условия Apple Media Services, но проблема заключается в том, что, если нажать «Принять», снова появится тот же запрос с просьбой утвердить или отклонить новые условия. Этот процесс повторяется бесконечно, и загрузка невозможна.

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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