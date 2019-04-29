МТС c 1 мая запускает тариф «Победа» для ветеранов ВОВ

МТС c 1 мая запускает в Беларуси тариф «Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь они смогут пользоваться мобильной связью за 1 рубль в месяц. Запуск приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.

Тариф включает безлимит звонков внутри сети. В пакет также входит 10 минут на международные вызовы и 100 МБ мобильного интернета. Позвонить в другие сети Беларуси стоит 3,43 копейки за минуту, отправить SMS — 3,39 копейки, а трафик сверх нормы тарифицируется по принципу «Открытого интернета».

Тариф «Победа» доступен ветеранам Великой Отечественной войны. При этом неважно, пользуется ли ветеран мобильной связью МТС или подключается к ней впервые. Для подключения идти в салон связи необязательно: c 4 по 17 мая SIM-карту могут бесплатно доставить на дом.

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