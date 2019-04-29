МТС начал включение базовых станций в перегонах минского метро

МТС начал включение базовых станций в перегонах на второй ветке минского метро, начиная со станции Могилевская. В последующем мобильная связь заработает в тоннелях между другими станциями. Пуско-наладочные работы идут по плану: оборудование интегрируется в сеть МТС.

Связь вдоль перегонов обеспечивает специальный кабель, излучающий сигнал мобильной сети. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС на каждой платформе и внутри тоннелей в технических помещениях. Такое решение обеспечивает стабильное соединение и высокое качество сигнала на всем протяжении линий метро. Таким же образом были реализованы схожие проекты в других городах мира.

После реализации проекта во время движения в вагонах минского метро можно будет свободно пользоваться связью без разрывов соединений и потери качества. Несмотря на обилие пассажиров, постоянное движение и металлический корпус, пропускная способность будет оставаться высокой даже в часы пик.

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