За взятку в 15 тыс. евро задержан гендиректор "Белтелекома"

Генеральный директор РУП "Белтелеком" задержан за взятку в 15 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в КГБ. "В рамках следствия по уголовному делу по ст. 430, 431 УК Республики Беларусь КГБ привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тыс. евро, а также взяткодатель - гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении КГБ.

В ходе следственных действий по месту жительства Сергея Сиводедова также обнаружено и изъято $470 тыс., полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащих ему квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе. По информации КГБ, обвиняемые сотрудничают со следствием. В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.



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