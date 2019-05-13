Одна из новых функций Android Pie тормозит смартфоны Google Pixel

Функция Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) призвана научить людей внимательнее относиться к своему времени. Особенно, к той части, которая тратится на смартфон.

Однако, похоже, эта же функция в последнее время начала замедлять смартфоны Pixel. На форуме Reddit нашлось уже немало пользователей, которые заметили, что отключение функции положительно сказывается на производительности. Правда, тут, как и в большинстве подобных случаев, эффект зависит от конкретного пользователя. Кому-то кажется, что смартфон лишь немного ускоряется, а кто-то утверждает, что отличие разительное.

В любом случае, если у вас какой-либо из смартфонов Pixel, попробуйте отключить функцию и посмотреть, будет ли от этого какой-то эффект.

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