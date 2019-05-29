В Витебске возбудили уголовное дело за оскорбление в интернете

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Витебска, который оскорбил в интернете руководство облисполкома и горисполкома, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БЕЛТА.

Подписчик одного из витебских пабликов (под первоначальным именем "Оля Иванова") под публикацией о строительстве в областном центре ледовой площадки и бассейна разместил комментарий, содержащий прямые оскорбления. После обращения представителей власти в милицию правоохранители начали проводить проверку. Выяснилось, что за этим аккаунтом стоит 35-летний рабочий Витебского ЖРЭТа.

Объяснить мотивы своего комментария и почему подписывался женскими именем и фамилией, мужчина не смог. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ст.369 УК (оскорбление представителя власти).

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