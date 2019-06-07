Шутер по StarCraft отменен ради Diablo 4 и OverWatch 2

Знаменитая компания Blizzard отменила разработку шутера в мире StarCraft, над которым она работала два последних года. Эта информация поступила от нескольких инсайдеров, связанных с разработкой игры.

Проект под внутренним названием Ares представлял собой "Battlefield во вселенной StarCraft". Игра должна была дать возможность игрокам очутиться в теле морпеха-террана, сражающегося с полчищами зергов. Впрочем, разработчики подумывали и о геймплее за противоположную сторону.

Blizzard выпустила по данному поводу заявление, в котором объяснила причины отказа от работы над проектом: "Мы всегда принимаем решения независимо от имеющегося результата или возможных толкований этих решений. Мы делаем это исходя из наших ценностей, из того, что, на наш взгляд, имеет значение для Blizzard, и того, что, как мы верим, принесет нашим игрокам наибольшее удовлетворение."

К счастью, в результате остановки работ никого из сотрудников не уволили. Все они были переведены на пока еще не анонсированные Overwatch 2 и Diablo 4. Сами анонсы, как ожидается, будут представлены широкой публике на ближайшей конференции BlizzCon’2019, которая состоится в начале ноября.