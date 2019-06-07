В России опять не работал Telegram

Сегодня ночью в работе мессенджера Telegram на территории Российской Федерации наблюдался масштабный сбой, с которым столкнулись миллионы пользователей.

Сообщается, что проблема выражалась в невозможности отправки сообщений через мессенджер, а в течение нескольких минут Telegram и вовсе отказывался работать. На сайте разработчиков никакие технические работы заранее не анонсировались. Таким образом, причина сбоя пока не установлена.

Не исключено, что к ситуации может быть причастен "Роскомнадзор". Представители ведомства, продолжающего "войну" с мессенджером, ранее неоднократно заявляли, что готовится некое "стратегическое решение по Telegram".