В минских электричках можно будет оплатить проезд карточкой

С августа можно будет приобрести электронный билет для проезда в поездах городских линий Белорусской железной дороги, в том числе экономкласса. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок, передает корреспондент БЕЛТА.

Для удобства пассажиров БЖД постоянно расширяет число способов оплаты проезда. Что касается популярных поездов городских линий, то оплатить билет можно традиционным способом – в кассе или у билетера в вагоне, а также через терминал самообслуживания. С 12 июня стала возможна оплата с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона, приложив их к валидатору в поезде – пока только в пределах одного тарифного пояса: на участках Минск – Беларусь, Минск – Михановичи, Минск – Городище. До конца 2019 года такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

"Перед нами стоит стратегическая задача, чтобы в месяц было около 50 тыс. поездок, оплаченных бесконтактными банковскими картами. Это примерно одна шестая всех поездок в поездах городских линий. Думаю, эта цель достижима", – отметил Александр Казачок.

По его словам, за последние 4 года БЖД создала мощный базис новых технологий в системе реализации услуг, билетов, проездных документов. "Это позволяет запустить ряд перспективных и очень интересных технологий", – подчеркнул он. Появление многих из них стало возможным благодаря введению в эксплуатацию опорной сети передачи данных, состоящей из 40 станций, вдоль железной дороги. Благодаря этому во всех поездах городских линий есть доступ к Wi-Fi. В планах БЖД – обеспечить доступ к беспроводному интернету в международных поездах с вагонами локомотивной тяги.