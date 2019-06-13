Андреас Антонопулос, один из самых авторитетных экспертов и автор книг о цифровых деньгах, рассказал о перспективах цифровой валюты социальной сети.

По его словам, крупные банки должны опасаться нового токена GlobalCoin от Facebook, т.к. он не будет зависеть от существующего финансового рынка. Кроме того, он также может угрожать и биткоину.

"Многие банки будут удивлены, что Facebook сможет проводить крупные финансовые операции без их ведома. Для биткоина также существуют некоторые риски: главная криптовалюта может остаться далеко позади, если Facebook, благодаря своим рекламным мощностям, сможет грамотно провести релиз нового токена", – заявил Антонопулос.

Специалист подчеркнул, что социальная сеть имеет грандиозные планы, которые могут воплотиться в реальность уже в первом квартале будущего года.