Найдена опасная уязвимость в Outlook для Android

Компания Microsoft рассказала об уязвимости, выявленной в приложении Outlook для Android. Информация о баге была опубликована на официальном сайте корпорации.

По данным разработчиков, уязвимость была найдена в парсинге писем — автоматической системе их сортировки в зависимости от установленных пользователем настроек. Прислав юзеру на почту определенный текст, злоумышленник мог получить доступ к его данным, как только адресат откроет письмо с внедренным в него вредоносным кодом.

Баг затрагивает версии Outlook для Android до 3.0.88. Microsoft заверила, что в настоящее время уязвимость устранена.