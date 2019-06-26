Вышли публичные тестовые сборки iOS 13 и iPadOS

Apple выпустила публичные бета-версии операционных систем iOS 13 и iPadOS, финальные версии которых появятся в сентябре.

iOS 13 предлагает общесистемный темный режим, расширенные функции фото и камеры, поддержку геймпада DualShock 4 и технологии Dual Bluetooth Audio, а также различные улучшения производительности.

А главными особенностями iPadOS являются возможность работы с приложениями сразу в нескольких окнах (Split View, Slide Over), поддержка виджетов на главном экране, плавающая клавиатура и функция QuickPath для более удобного набора текста одной рукой.

Тестовые сборки не рекомендуется устанавливать на основные устройства во избежание различных проблем, в том числе потери данных.