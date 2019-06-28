Из Apple уходит ведущий дизайнер

Главный дизайнер Apple Джонатан «Джони» Айв (Jonathan "Jony" Ive, на фото он в центре) покинет компанию в конце этого года. Он откроет собственную дизайнерскую фирму, одним из заказчиков которой будет Apple. Как утверждается, к Айву присоединится Марк Ньюсон (Marc Newson) — другой известный дизайнер, работающий в Apple с 2014 года. Новая компания будет называться LoveFrom.

Айв считается одной из наиболее важных персон в Apple. В течение многих лет он определял стиль и внешний вид всех основных изделий компании — от компьютеров Mac до смартфонов iPhone.

Прямой замены Айву нет. По крайней мере, пока. Его функции в разной степени возьмут на себя Эванс Хэнки (Evans Hankey), вице-президент по промышленному дизайну, и Алан Дай (Alan Dye), вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса. Они будут подчиняться непосредственно главному операционному директору Apple Джеффу Уильямсу (Jeff Williams), который возглавлял разработку Apple Watch и рассчитывает уделять больше внимания дизайну.