В Беларуси растет число геймеров

Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году. По оценке аналитиков, в этом году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в объеме 152 миллиарда долларов, что почти на 10% больше, чем в 2018-м. По прогнозам компании, впервые за 4 года на первое место в списке стран, которые больше всего тратят на игры, выйдет США. На протяжении трех предыдущих лет самым крупным рынком в индустрии видеоигр являлся Китай. Сегодня эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

В минском центре разработки Wargaming поделились цифрами из полной версии отчета, касающимися нашей страны. Как утверждают аналитики Newzoo, в 2019 году количество геймеров в Беларуси увеличится с 3,9 до 4,2 миллиона, и суммарно они потратят порядка 76 миллионов долларов. Средний белорусский геймер потратит на видеоигры 36,8 $ в год. Это почти на 20 долларов ниже среднего для региона Восточной Европы, к которому относится Беларусь, а также ниже, чем было в 2018 году, когда средние траты в год составили 44,56 $. Для сравнения: в соседней России эта цифра составляет 64,08 $, а в США и вовсе около 367 S.

Также агентство отмечает, что число людей, которые покупают игры и совершают внутриигровые покупки, составило 2,1 миллиона человек — прирост по сравнению с 2018 годом составил 5%.