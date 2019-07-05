iPhone можно вывести из строя обычным сообщением

В iMessage найдена уязвимость, которая позволяет вывести из строя iPhone с помощью обычного сообщения с текстовым ключом, который приложение ошибочно принимает за строку. Это приводит к запуску определенных исключений, в результате чего устройство превращается в «кирпич». Восстановить его можно, но все данные будут потеряны.

Уязвимость была обнаружена в апреле и исправлена в обновлении iOS 12.3. Она позволяет запустить NSException, который является частью приложения Springboard, отвечающего за главный экран iOS.

Вредоносная команда заставляет Springboard завершать и возобновлять работу раз за разом, в результате чего пользовательский интерфейс перестает отображаться, а устройство - реагировать на команды пользователя.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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